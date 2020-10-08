В РК - новый случай африканской чумы свиней

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В пятницу в РК подтверждён новый случай африканской чумы свиней, который стал первым с октября прошлого года. По данным министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства, вирус смертельной болезни обнаружен в результате анализов, взятых у трёх свиней, которые были обнаружены мёртвыми поздно вечером в четверг на ферме в уезде Хвачхон-гун провинции Канвондо. Там выращивают около 940 свиней. С 5:00 утра в пятницу власти ввели 48-часовой запрет на вход в животноводческие помещения в провинциях Канвондо и Кёнгидо. В радиусе 10 км от заражённой фермы забиты около 1,5 тыс. свиней. Хотя уже год на фермах не фиксировалось новых случаев африканской чумы свиней, вирус время от времени выявлялся среди диких кабанов, которые потенциально могут снова заразить домашних свиней. Африканская чума свиней не поражает людей, но смертельна для свиней. От неё пока нет вакцины или лекарства.