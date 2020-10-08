Фильм «Ноктюрн» режиссёра Чон Гван Чжо удостоен приза 42-го ММКФ

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Фильм южнокорейского режиссёра Чон Кван Чжо «Ноктюрн» удостоен «Серебряного Георгия» - главного приза конкурса документальных фильмов на 42-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) этого года. Герой фильма - Сон Хо, страдающий аутизмом, но обладающий исключительными музыкальными способностями. Его мать посвятила свою жизнь тому, чтобы сделать из сына профессионального музыканта. Приз был вручён директору Корейского культурного центра в Москве Ви Мён Чжэ, поскольку сам режиссёр Чон Гван Чжо не смог присутствовать на мероприятии. Призы Московского международного кинофестиваля присуждаются в трёх номинациях: основной конкурс, конкурс документального кино и конкурс короткометражных фильмов. В этом году кинофестиваль проходил с 1 по 8 октября с соблюдением карантинных требований с целью предотвращения COVID-19.