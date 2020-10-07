Президент РК поздравил народ с Днём корейской письменности Хангыль

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9 октября в РК отмечается национальный праздник - День корейской письменности Хангыль, созданной 574 года назад. Президент РК Мун Чжэ Ин поздравил жителей страны с праздником, разместив в социальных сетях письменное послание под названием «Идея письменности Хангыль - в гармоничном сосуществовании людей». Глава государства отметил, что в письменности Хангыль, созданной под руководством короля Сэчжона Великого, отражены его любовь к народу, а также принципы сосуществования, гармонии и совместного процветания. «Король Сэчжон Великий любил народ как основу страны, верил в способность народа научиться письменности», - отметил Мун Чжэ Ин. Он подчеркнул, что Хангыль обеспечивает самобытность, сплочённость корейской нации, поэтому в период японской оккупации защита традиционной письменности воспринималась как движение за независимость страны. «Мы открыли путь экономического роста, демократизации и развития культуры. Многие люди во всем мире оказались увлечены корейской культурой через корейские поп-песни, телесериалы, фильмы и мультфильмы. Мы растём вместе с мировым сообществом»,- отметил президент.