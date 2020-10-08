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В результате пожара в Ульсане пострадали 88 человек

Write: 2020-10-09 13:01:18Update: 2020-10-09 13:21:25

В результате пожара в Ульсане пострадали 88 человек

Photo : YONHAP News

88 человек отравились продуктами горения и госпитализированы в результате пожара в 33-этажном жилищно-торговом здании в Ульсане. Пожар вспыхнул около 23 часов в четверг. Пламя, распространяемое сильным ветром, охватило всё здание. Люди, находившиеся в нём, были эвакуированы. Примерно через два часа пожар удалось взять под контроль, но к утру пятницы он не был полностью потушен из-за сильного ветра. О смертельных случаях не сообщается. Предполагается, что пожар возник на 12-м этаже здания, на котором находятся более 120 квартир и магазинов. Власти пытаются установить причину. Муниципальная пожарная служба сообщила, что быстрому распространению огня способствовал воспламеняющийся клей, на который крепятся алюминиевые панели отделки фасада здания. Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн распорядился мобилизовать все доступные ресурсы для тушения пожара и обеспечения безопасности людей, а министр административного управления и безопасности РК Чин Ён посетил место происшествия.
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