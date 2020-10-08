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В Корее

В Сеуле сохраняется запрет на массовые мероприятия

Write: 2020-10-09 13:18:17Update: 2020-10-09 13:19:31

В Сеуле сохраняется запрет на массовые мероприятия

Photo : YONHAP News

8 октября Сеульский административный суд отклонил ходатайство временного комитета участников митингов, проходивших 15 августа, о приостановке запрета на уличные мероприятия, введённого мэрией Сеула и полицейским управлением района Чонно. Таким образом, все уличные мероприятия, проведение которых планировалось в День корейской письменности Хангыль 9 октября, остаются под запретом, поскольку распространение COVID-19 пока не удаётся остановить. Удовлетворена лишь заявка одной общественной организации о проведении акции протеста против политики нынешней администрации в виде так называемого «автомобильного парада». В числе условий проведения - предварительное предоставление властям списка участников, участие в мероприятии не более десяти транспортных средств с одним человеком в каждом. При этом все физические контакты между участниками запрещены. Они не смогут открыть окна или выйти из автомобилей, за исключением экстренных случаев. 
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