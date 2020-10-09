Ким Чон Ын выступил на военном параде по случаю 75-летия основания ТПК

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын пожелал жителям РК преодолеть угрозу COVID-19, выразив надежду на то, что Юг и Север вновь смогут «взяться за руки». Об этом он заявил 10 октября на военном параде в Пхеньяне, посвященном 75-летию основания Трудовой партии Кореи. Выступление Ким Чон Ына длилось 30 минут. Он затронул проблемы, с которыми столкнулась в этом году СК, упомянув антисеверокорейские санкции, COVID-19, наводнения и другие. Он несколько раз поблагодарил северокорейский народ за усилия в их преодолении. Помимо этого Ким Чон Ын заявил: «Мы не наращиваем силы сдерживания относительно кого-либо. Мы лишь стремимся защитить себя». По его словам, Пхеньян будет продолжать укрепление своей военной мощи, не желая злоупотреблять ею или применять превентивно. Примечательно, что председатель Госсовета не упомянул США и адресовал Югу тёплые пожелания. Помимо Ким Чон Ына на праздничном параде присутствовала его сестра Ким Ё Чжон, которая занимает должность первого заместителя заведующего организационным отделом ЦК ТПК, первый заместитель председателя Президиума Верховного народного собрания Чхве Рён Хэ, заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоль и другие.