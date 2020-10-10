Сеул: Межкорейские договорённости должны быть сохранены любой ценой

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Договорённости между Югом и Севером по предотвращению вооружённых столкновений и войны должны быть сохранены любой ценой. Об этом говорится в заявлении для прессы, принятом по итогам состоявшегося в воскресенье экстренного заседания Совета национальной безопасности при президенте РК. Его участники проанализировали выступление председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына на военном параде в Пхеньяне по случаю 75-летия Трудовой партии Кореи. Северокорейский лидер предупредил, что его страна будет и дальше укреплять средства ядерного сдерживания. Участники заседания приняли к сведению выраженную Ким Чон Ыном надежду на тот день, когда две Кореи «возьмутся за руки» после окончания кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Они истолковали данную фразу как стремление Пхеньяна к восстановлению межкорейских отношений, как только будут созданы соответствующие условия. На параде были продемонстрированы новые системы вооружений. Как полагают, это были новая межконтинентальная баллистическая ракета и модернизированная баллистическая ракета, запускаемая с подводных лодок. Участники заседания приняли решение проанализировать стратегическое значение представленных систем вооружений и их особенностей. На заседании, которое прошло под председательством начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хуна, присутствовали министры силового блока.