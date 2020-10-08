Число новых случаев COVID-19 приблизилось к ста

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 11 октября в стране выявлены 97 новых случаев COVID-19. Это довольно существенный рост по сравнению с предыдущими днями: 10 октября зарегистрированы 58, а 9 октября – 72 случая. Общее число заболевших составило 24.703. С 12 октября в РК введён первый, самый низкий уровень социального дистанцирования, который позволяет жителям страны нормализовать бóльшую часть своей повседневной деятельности, соблюдая элементарные меры предосторожности. Объекты повышенного риска в столичном регионе, такие как клубы, караоке, бары и ночные клубы могут работать в обычном режиме. Тем не менее, здравоохранение по-прежнему беспокоит, что в 20% новых случаев COVID-19 пути заражения установить не удаётся. 22,3% новых случаев составляет доля групповых инфекций. Число умерших увеличилось за минувшие сутки на одного человека, составив в общей сложности 433 человека. Коэффициент смертности - 1,75%. Завершили лечение 36 человек, а общее число вылечившихся – 22.729 человек. Проходят лечение 1.541 человек, в том числе, 87 в тяжёлом или критическом состоянии.