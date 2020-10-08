В РК снижаются ограничения на очные занятия в школах

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Как сообщили в воскресенье в министерстве образования, в рамках смягчения мер социального дистанцирования на территории страны снижаются ограничения на очные занятия в школах. В настоящее время в аудиториях начальных и средних школ могут находиться одновременно не более одной трети списочного состава учащихся, а в аудиториях старших школ – не более двух третей. Начиная с 19 октября, ограничение на посещаемость школ всех ступеней будет установлено на уровне двух третей списочного состава. Как сообщил представитель министерства образования, число инфицированных учащихся и учителей демонстрирует стабильную тенденцию к снижению. В этой связи школы с небольшими классами и расположенные в регионах с благоприятной эпидемической обстановкой могут ещё больше снизить ограничения на очные занятия. Однако школы столичного региона и с большим количеством учеников обязаны соблюдать ограничение.