В РК введён самый низкий уровень социального дистанцирования

Photo : YONHAP News

После замедления роста числа новых случаев COVID-19 с 12 октября в РК введён первый, самый низкий уровень социального дистанцирования по трёхуровневой шкале. На решение правительства также повлияло то, что строгие карантинные меры оказывают негативное влияние на экономику и настроения населения. В рамках первого уровня разрешена деятельность 10 видов объектов повышенного риска, таких как караоке, тренажёрные залы, бары, ночные клубы и учреждения дополнительного образования, в которых зарегистрированы более 300 студентов. При этом сохраняется строгий масочный режим. Спортивные соревнования могут проводиться со зрителями, но заполняемость стадионов не должна превышать 30%. Такие же требования действуют для церквей. Запрещены мероприятия на открытом воздухе с участием более чем 100 человек. В столичном регионе рекомендовано воздерживаться от проведения массовых мероприятий, но запрета нет. При проведении таких мероприятий как фестивали, концерты и выставки на каждого посетителя должно приходиться не менее 4 кв.м площади. Ночные клубы должны закрываться на час после каждых трёх часов работы. Благодаря жёстким ограничениям, действовавшим ранее, рост числа новых случаев COVID-19 замедлился. 11 октября в стране выявлены 97 новых случаев COVID-19. Менее ста новых случаев COVID-19 выявляется пятый день подряд.