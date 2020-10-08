Общественность Германии против сноса памятника жертвам сексуального рабства

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Общественная организация Korea Verband планирует обжаловать в суде решение властей Германии убрать памятник жертвам сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. В Административный суд Берлина будет направлен иск с требованием отменить решение властей. Администрация берлинского округа Митте приняла решение о демонтаже статуи 7 октября, через девять дней после её установки, исполнив просьбу Японии. Это третий подобный памятник на территории Германии. Местная корейская ассоциация приложила немало усилий для того, чтобы памятник был установлен. В соответствии с решением властей, статуя должна быть убрана до 14 октября, в противном случае она будет уничтожена. В Германии развернулась общественная кампания против сноса. По состоянию на полдень 11 октября, собрано 1.770 подписей под соответствующей онлайн-петицией. Ким Со Ён, жена бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, сообщила в письме главе администрации округа Митте, опубликованном в Facebook, что она и её муж просят отменить решение о сносе статуи.