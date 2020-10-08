KDI: Южнокорейская экономика остаётся вялой

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Южнокорейская экономика остаётся вялой, поскольку недавний всплеск числа новых случаев COVID-19 ударил по внутреннему спросу. Об этом говорится в ежемесячном обзоре экономической ситуации, подготовленной Корейским институтом развития. По мнению авторов обзора, положительным моментом является то, что темпы сокращения экспорта и производства замедлились. При этом сохраняются опасения по поводу задержки восстановления мировой экономики из-за продолжающейся глобальной пандемии COVID-19 и эскалации конфликтов между крупными державами, несмотря на стабильность финансовых рынков и улучшение показателей реальной экономики. Общее промышленное производство в РК снизилось в августе на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом розничные продажи выросли за тот же период на 3%, а инвестиции в кредитные учреждения сократились на 4,4%. Производство в обрабатывающей отрасли упало в августе на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.