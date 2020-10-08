Правительство РК выражает надежду на улучшение межкорейских отношений

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Правительство РК приветствует готовность северокорейского лидера Ким Чон Ына к улучшению межкорейских отношений. Сеул готов возобновить сотрудничество с Пхеньяном в гуманитарной сфере и в сфере здравоохранения в любое время. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции представитель министерства по делам воссоединения РК Ё Сан Ги, добавив, что пока ещё не наступило время предлагать или продвигать какие-либо конкретные планы. Подготовка начнётся, когда условия станут более благоприятными. Выступая в минувшую субботу на военном параде в Пхеньяне, Ким Чон Ын выразил надежду на то, что «кризис в области здравоохранения разрешится, и наступит день, когда Север и Юг возьмутся за руки». Южнокорейская сторона с нетерпением ждёт того дня, когда две Кореи возобновят сотрудничество,- отметил Ё Сан Ги. Коснувшись показа на параде нового стратегического оружия, он отметил, что южнокорейскому правительству «нечего сказать по этому поводу», кроме того, что министерство обороны «выразило озабоченность».