Пандемия COVID-19 привела к нехватке рабочей силы в РК

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В этом году в РК прибыли лишь 9,9% от изначально ожидавшегося количества иностранных рабочих. Такая ситуация может привести к острой нехватке рабочих рук и осложнить положение малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил 12 октября депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Кан Хун Сик, ссылаясь на данные парламентской инспекции министерства труда и занятости. Предполагалось, что в этом году в страну прибудут 56 тыс. иностранных рабочих с трудовой визой Е-9. Однако, по состоянию на август, показатель составил лишь 5.590 человек. В сфере производства из ожидавшихся 40 тыс. рабочих прибыли лишь 4 тыс. В строительстве отметка составила 177 из 2.300, в сельском хозяйстве -1.131 из 6.400, а в рыболовстве - 253 из 3.000. В условиях активного распространения COVID-19 последний иностранец с трудовой визой Е-9 прибыл в РК 25 марта. В этой связи отмечается необходимость более широкого использования внутренних трудовых ресурсов, поощряя наиболее активные в этом вопросе компании.