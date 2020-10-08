Военные РК и США анализируют новую северокорейскую МБР

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Южнокорейские и американские военные анализируют новейшую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), представленную 10 октября на военном параде в Пхеньяне. Об этом сообщил в понедельник представитель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК полковник Ким Чжун Рак. Он напомнил, что Северная Корея продемонстрировала новую межконтинентальную баллистическую ракету, новую баллистическую ракету, запускаемую с подводных лодок, и другие модернизированные системы вооружений. Новая мобильная МБР была больше по размеру и имела более длинную головную часть. Она может быть предназначена для несения нескольких боеголовок и бóльшей полезной нагрузки. Ракета находилась на 11-осной 22-колёсной транспортной пусковой установке, которая считается самой большой в мире. Между тем, пока ещё слишком рано говорить о деталях ракеты, поскольку раскрыт только её внешний вид. Неясно, была это настоящая ракета или её макет. Кроме того, новая МБР до сих пор не испытывалась,- отметил представитель Объединённого комитета начальников штабов.