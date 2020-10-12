В РК вновь больше ста новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 12 октября в стране зарегистрированы 102 новых случая COVID-19, в результате чего общее число инфицированных составило 24.805. Рост числа новых случаев инфекции произошёл после того, как в стране были ослаблены строгие ограничения на повседневную деятельность. Между тем, с 13 октября введён обязательный масочный режим в общественном транспорте, при посещении медицинских учреждений и участии в массовых мероприятиях. Органы здравоохранения предупреждают, что с наступлением холодов повышается угроза новой волны пандемии. Кроме того, в 20% новых случаев COVID-19 пути заражения установить не удаётся, а 21,2% новых случаев составляет доля групповых инфекций. Число умерших увеличилось за минувшие сутки на одного человека, составив в общей сложности 434 человека. Завершили лечение 135 человек, а общее число вылечившихся – 22.863 человека. Проходят лечение 1.508 человек, в том числе, 91 - в тяжёлом или критическом состоянии.