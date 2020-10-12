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Политика

Замглавы МИД РК встретился с послом России

Write: 2020-10-13 11:04:43Update: 2020-10-13 11:05:43

Замглавы МИД РК встретился с послом России

Photo : YONHAP News

Первый заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон встретился в понедельник с послом России в РК Андреем Куликом. В ходе встречи он выразил надежду на улучшение отношений между двумя странами путём проведения регулярных встреч, в том числе, стратегических переговоров на уровне заместителей министров, сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве. Чхве Чжон Гон приветствовал возобновление авиасообщения между РК и Россией, высказался за расширение двустороннего сотрудничества в области здравоохранения для борьбы с пандемией COVID-19. В свою очередь, Андрей Кулик заявил, что Москва готова к укреплению сотрудничества с Сеулом во имя мира и стабильности на Корейском полуострове. Стороны договорились провести различные мероприятия в рамках Года обмена между РК и Россией, приуроченного к 30-летию дипломатических отношений. 
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