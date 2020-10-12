В РК растёт объём иностранных инвестиций

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В третьем квартале этого года объём прямых иностранных инвестиций в РК достиг 5 млрд 230 млн долларов. Общий накопленный показатель с начала года снизился на 4,4% в годовом исчислении до 12 млрд 800 млн долларов. Об этом сообщили 13 октября в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Отмечается, что наблюдается тенденция к повышению показателя во втором полугодии. Это связано не с ростом новых инвестиций, а с наращиванием активности иностранных инвестиционных компаний, уже работающих в РК. Кроме того, постепенно начинают реализовываться проекты, которые ранее откладывались в связи с пандемией COVID-19. Стоит отметить, что инвестиции в сфере автомобильной промышленности, полупроводников и дисплеев выросли более чем вдвое. Рост зафиксирован также в новых областях, связанных с четвёртой промышленной революцией.