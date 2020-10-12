ООН и ЕС призывают Пхеньян соблюдать резолюции СБ ООН

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ООН и Европейский союз призвали Пхеньян соблюдать резолюции Совета Безопасности, сообщила во вторник радиостанция Свободная Азия. В заявлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша содержится также призыв к Пхеньяну соблюдать все международные обязательства, возобновить дипломатические усилия по денуклеаризации Корейского полуострова и поддержанию устойчивого мира в регионе. Призыв прозвучал после того, как Северная Корея представила на военном параде 10 октября новую межконтинентальную баллистическую ракету. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали сообщил в интервью радиостанции Свободная Азия, что разработка баллистических ракет является нарушением северокорейских обязательств по резолюциям Совета Безопасности ООН. Он выразил убеждение в том, что прочный мир на Корейском полуострове может быть достигнут только путём полного отказа от северокорейских программ создания ядерного оружия, ракет и оружия массового уничтожения.