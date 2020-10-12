В РК ужесточается масочный режим

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13 октября в общественном транспорте и местах скопления людей введён обязательный масочный режим с целью предотвращения распространения COVID-19. Как сообщили в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний, ношение обязательно также в медицинских учреждениях и детских дошкольных учреждениях независимо от уровня социального дистанцирования. Начиная с 13 ноября, с нарушителей будет взиматься штраф до 100 тысяч вон (85 долларов). Ответственные за эксплуатацию объектов с обязательным масочным режимом могут быть оштрафованы на сумму до 3 млн вон (2,5 тыс. долларов) за неспособность обеспечить его соблюдение. Между тем, дети в возрасте до 14 лет или лица, которые не могут носить маски по медицинским показаниям, будут освобождены от этого требования. За отсутствие масок во время медицинских процедур, приёма пищи и плавания в бассейне штраф не налагается.