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Корея: Юг-Север

В КНДР состоялись масштабные праздничные мероприятия

Write: 2020-10-13 13:10:55Update: 2020-10-13 18:42:01

Photo : YONHAP News

Несмотря на пандемию COVID-19, в КНДР состоялся ряд массовых мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи. Как сообщило агентство ЦТАК, на следующий день после грандиозного военного парада, который прошёл 10 октября, на стадионе имени Первого мая в Пхеньяне состоялось массовое гимнастическое шоу. 12 октября на площади имени Ким Ир Сена были проведены массовые гуляния и концерт. Вечером там же состоялись грандиозный митинг и факельное шествие. Сообщается, что на этих мероприятиях присутствовал северокорейский лидер Ким Чон Ын. КНДР проводит дорогостоящие мероприятия в то время, когда другие страны отменяют их, опасаясь распространения COVID-19. Кроме того, из-за международных санкций и последствий наводнений страна испытывает экономические трудности. Наблюдатели обращают внимание на то, что ни на митинге, ни на гимнастическом шоу не было лозунгов, которые могли бы вызвать раздражение Вашингтона. 
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