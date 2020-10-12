Группа BTS заняла два верхних места в чарте синглов Billboard

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Южнокорейская бойз-группа BTS вновь заняла первое место в главном чарте синглов Billboard с ремиксом на песню Savage Love американского певца Джейсона Деруло и новозеландского продюсера Jawsh 685. На прошлой неделе эта песня занимала восьмое место в чарте синглов. Ещё одна песня BTS под названием Dynamite осталась на втором месте. По продажам цифровых версий песен Dynamite продолжает доминировать в музыкальной индустрии США седьмую неделю подряд. По мнению экспертов Billboard, скачку Savage Love с восьмого на первое место в значительной степени способствовал выпуск его последних версий с участием BTS. Она является первой группой, которая за более чем десять лет заняла два верхних места в чарте синглов Billboard. Ранее южнокорейские исполнители не поднимались на первое место, и самым успешным из них был солист PSY с его хитом 2012 года Gangnam Style, который занял второе место в Billboard Hot 100.