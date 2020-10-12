Сбалансированное региональное развитие поможет восстановить экономику

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Сбалансированное региональное развитие в рамках реализации корейского варианта Нового курса поможет ускорить восстановление экономики после пандемии COVID-19. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая во вторник на втором заседании по обсуждению Нового курса. В июле этого года правительство РК объявило о выделении 160 трлн вон (137 млрд долларов) к 2025 году в рамках пакета мер, направленного на создание 1 млн 900 тыс. рабочих мест и восстановление экономики после пандемии COVID-19. Около половины этой суммы будет израсходовано на проекты за пределами столичного региона. Для того, чтобы помочь местным органам власти лучше реализовать проекты, правительство предоставит им налоговые льготы и другие финансовые стимулы. Для контроля за реализацией программы сбалансированного регионального развития в рамках Нового курса будет образована специальная рабочая группа,- отметил Хон Нам Ги.