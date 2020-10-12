Кабинет министров РК одобрил упразднение понятия «права на наказание детей»

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13 октября кабинет министров РК одобрил поправку к Гражданскому кодексу, упраздняющую понятие «права на взыскание или наказание» в отношении детей. В министерстве юстиции сообщили, что проект поправки будет направлен в Национальное собрание 16 октября. Данная инициатива связана с мнением о том, что вышеуказанные права родителей неправильно истолковывались в качестве правовой основы, разрешающей телесные наказания детей. Спорные «права родителей на наказание детей» описаны в статье 915 Гражданского кодекса, который впервые вступил в силу в 1960 году. Одобренная поправка удаляет данную статью, а также пункты, позволяющие родителям поручать исправительным учреждениям дисциплинарное наказание детей при наличии разрешения суда. В министерстве выразили надежду на то, что такие меры внесут вклад в улучшение общественного понимания проблемы насилия в отношении детей.