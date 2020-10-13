МВФ повысил прогноз роста экономики РК

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По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году рост экономики РК составит минус 1,9%. Это на 0,2% выше, чем показатель, озвученный в июне. Между тем, причину сокращения ВВП во втором квартале нынешнего года эксперты МВФ объяснили снижением экспорта ввиду ухудшения ситуации на мировом рынке. Представитель министерства планирования и финансов заявил, что некоторое замедление темпов восстановления экономики связано с влиянием очередной волны заражений COVID-19 в середине августа. В министерстве также отметили, что нынешний прогноз роста экономики РК является вторым по величине среди 37 стран-членов ОЭСР. На первом месте Литва с показателем минус 1,8%. Вместе с тем, прогноз роста мировой экономики в этом году составил минус 4,4%. Это на 0,8% больше, чем в июне. В МВФ также сообщили, что в следующем году рост экономики РК может составить 2,9%, а мировой экономики 5,2%.