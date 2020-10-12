Жители Берлина против сноса памятника жертвам сексуального рабства

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Во вторник в Берлине горожане провели митинг в защиту памятника жертвам сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. 7 октября, через девять дней после установки памятника, администрация берлинского округа Митте, где он установлен, приняла решение о сносе памятника до 14 октября. Более 300 горожан пришли к зданию администрации округа Митте. Они выступали против позиции местн властей, игнорирующих проблему женщин-жертв войны. Кроме того, озвучивалась критика в отношении того, что решение о сносе памятника было принято по требованию правительства Японии. Общественная организация Korea Verband, которая организовала установку памятника, провела пресс-конференцию, рассказав о значении данного объекта и недопустимости его сноса. Ряд местных партий, в том числе Социал-демократическая партия, выступили с требованием отменить решение о сносе памятника. Как сообщила во вторник администрация округа Митте, организация Korea Verband обратилась в суд с требованием отменить решение о демонтаже. Поэтому ранее озвученный срок демонтажа до 14 октября более не действителен.