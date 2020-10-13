На сайте ВОЗ карты РК и Японии заменены на флаги

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Международная организация здоровья (ВОЗ) на своём сайте заменила географические карты РК и Японии на флаги двух стран. Об этом 14 октября сообщили в Сети волонтёрских организаций Кореи (VANK). До этого на сайте в разделе «информация по странам» на странице РК не были отмечены южнокорейские острова Токто и Уллындо. Но они были обозначены на странице Японии. Представители РК в течение семи месяцев обращались к ВОЗ с требованием исправить данный недочёт в картах двух стран, но организация сохраняла молчание. После недавнего обновления сайта информация не была исправлена. Организация просто убрала проблемные карты, заменив их флагами РК и Японии. В связи с этим, представители Сети волонтёрских организаций Кореи совместно с южнокорейскими интернет-пользователями решили создать международную петицию с требованием исправить неточность в картах на сайте ВОЗ.