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РК продолжает тесное сотрудничество с США по КНДР

Write: 2020-10-14 15:29:17Update: 2020-10-14 16:16:55

РК продолжает тесное сотрудничество с США по КНДР

Photo : YONHAP News

РК и США не имеют противоречий по проблеме денуклеаризации Северной Кореи и поддерживают по данному вопросу партнёрские отношения. С таким заявлением 14 октября выступил глава отдела МИД по планированию по северокорейской ядерной проблеме Пак Чан Хо в ходе видеоконференции, организованной Фондом Карнеги за международный мир и Институтом имени Короля Сэчжона Великого. По его словам, РК полностью удовлетворена отношениями с американской стороной. Пак Чан Хо подчеркнул, что южнокорейская рабочая группа осуществляет координацию по северокорейской проблеме с заместителем госсекретаря Стивеном Бигэном. Примером тому может служить обеспечение круглосуточной связи между РК и США после того, как Северная Корея представила 10 октября на военном параде новую межконтинентальную баллистическую ракету. Особое внимание вызывает отсутствие каких-либо посланий КНДР в отношении США, - сообщил Пак Чан Хо. По его мнению, Пхеньян находится в ожидании результатов президентских выборов в США и не планирует совершать какие-либо провокации до их окончания. 
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