РК заняла 17-е место в рейтинге свободы интернета

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РК заняла 17-е место из 65-ти стран в рейтинге свободы интернета за 2020 год, который составляется международной неправительственной организацией Freedom House. Она остаётся в категории стран «с частично свободным интернетом», но поднялась на две позиции по сравнению с предыдущим годом на фоне общего снижения уровня свободы интернета во всём мире в связи с пандемией COVID-19. Оценка проводится по трём основным параметрам: бесплатный доступ в Интернет (25 баллов), ограничение контента (35 баллов) и нарушение прав пользователей (40 баллов). В этом году РК набрала 66 баллов из 100, получив наиболее низкую оценку (20 из 40) по уровню нарушений прав пользователей. Как отмечает Freedom House, ситуация вокруг коронавируса дала южнокорейским властям широкие полномочия по доступу к личной информации. К ней относятся такие данные как история операций по банковским картам, отслеживание местоположения мобильного телефона и записи камер наблюдения без разрешения суда. На первом месте по уровню свободы интернета Исландия с общим показателем 95 баллов. Далее следуют Эстония (94 балла) и Канада (87 баллов). Китай набрал 10 баллов и пятый год подряд остаётся на последнем месте.