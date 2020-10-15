В РК вновь больше ста новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 14 октября в стране зарегистрированы 110 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число инфицированных составило 24.988. Рост числа новых случаев инфекции произошёл через три дня после того, как в стране были ослаблены строгие ограничения на повседневную деятельность. Резкому росту числа инфицированных способствовало появление очага в Доме престарелых в Пусане, где вирус подтверждён у 43 пациентов и 9 сотрудников. Один из инфицированных пациентов скончался. В результате общее число умерших с момента появления вируса на территории страны составило 439 человек. Коэффициент смертности достиг 1,76%. Органы здравоохранения предупреждают, что с наступлением холодов повышается угроза новой волны пандемии. Завершили лечение 52 человека, а общее число вылечившихся – 23.082 человека. Проходят лечение 1.467 человек, в том числе, 82 - в тяжёлом или критическом состоянии.