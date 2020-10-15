Объявление об окончании Корейской войны и денуклеаризация неразделимы

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Официальное объявление об окончании Корейской войны и денуклеаризация Корейского полуострова неразделимы, и «здравый смысл» состоит в том, когда эти два вопроса решаются одновременно. Об этом заявил журналистам начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хун после состоявшейся в четверг в Вашингтоне встречи с госсекретарём США Майклом Помпео. Он добавил, что объявление об окончании войны - не новая проблема, и по её поводу не может быть различий во взглядах между Сеулом и Вашингтоном. Единственное, что пока неясно, на каком этапе денуклеаризации должно быть сделано объявление. Со Хун подчеркнул, что в ходе его визита в США не было подробных переговоров по этому поводу, а также серьёзных дискуссий по вопросу разделения расходов на оборону между Сеулом и Вашингтоном. Южнокорейское правительство продолжит обсуждение этого вопроса, поскольку сторонам желательно как можно скорее достичь договорённости на разумном и взаимоприемлемом уровне,- добавил Со Хун.