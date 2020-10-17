Сокращение числа рабочих мест продолжается

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Число рабочих мест сократилось в РК в сентябре на 392 тыс. по сравнению с тем же периодом прошлого года, а численность работающих составила 27 млн 10 тыс. человек. Уровень занятости среди жителей страны в возрасте от 15 до 64 лет составил 60,3%, сократившись на 1,2% в годовом исчислении. Как сообщили в пятницу в Национальном статистическом управлении, занятость сокращается семь месяцев подряд. Это наиболее длительный период с 2009 года, когда страна испытывала последствия мирового финансового кризиса. Уровень безработицы составил в сентябре 3,6% трудоспособного населения, увеличившись на 0,5% в годовом исчислении. Уровень безработицы среди молодёжи в возрасте до 30 лет составил 8,9%, увеличившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно статистическим данным, вспышка COVID-19 особенно сильно ударила по временным работникам, число которых сократилось в сентябре на 303 тыс. человек. Рабочих мест для подёнщиков стало меньше за тот же период на 41 тыс. Общее количество безработных достигло 1 млн человек. Это на 116 тыс. человек больше, чем в прошлом году.