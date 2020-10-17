Минобразования РК обнародовало план проведения ЕГЭ

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Министерство образования РК обнародовало в пятницу план проведения единого государственного экзамена, который состоится в этом году 3 декабря. В разных регионах страны будут созданы 1.185 экзаменационных пунктов. Экзамен будут сдавать около 480 тыс. старшеклассников и выпускников старших школ. В каждой аудитории смогут находиться максимум 24 экзаменующихся, чтобы обеспечить выполнение требований социальной дистанции. Столы должны быть оснащены перегородками из прозрачного пластика. На входе будет осуществляться температурный контроль, а маски для лица будут обязательны в период всего экзамена. Во время перерыва на обед запрещён совместный приём пищи. Те, у кого подтверждено наличие вируса COVID-19, смогут сдать экзамен в специальных помещениях в крупных больницах. Находящиеся в карантине смогут приехать в своём автомобиле или автомобиле скорой помощи в специальные экзаменационные пункты. Те, у кого, будут проявляться симптомы COVID-19, будут сдавать экзамен в отдельных аудиториях. Там расстояние между экзаменующимися составит не менее двух метров. Экзаменационные листы тех, у кого подтверждён вирус COVID-19, а также находящихся в карантине и имеющих симптомы заболевания, будут подвергнуты дезинфекции. За неделю до экзамена школы, которые будут использоваться в качестве экзаменационных пунктов, перейдут на онлайн-обучение, а все их помещения подвергнутся дезинфекции.