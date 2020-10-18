Переговоры между КНДР и США могут возобновиться к Олимпиаде 2021 года

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Переговоры с Северной Кореей по вопросам денуклеаризации могут возобновиться следующим летом, в период проведения Олимпийских игр в Токио. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в минувшую пятницу на веб-семинаре, организованном некоммерческой организацией Aspen Institute, которая базируется в Вашингтоне. О'Брайен выразил надежду на то, что северокорейцы заинтересованы в участии в Олимпийских играх в Токио. По его мнению, в сезон до, во время или после Олимпиады стороны смогут собраться вместе и провести переговоры, которые приведут к лучшим временам для народа Северной Кореи. Он назвал «очень интересной» ситуацию, когда президент США тепло общался с лидером КНДР, но в то же время была кампания максимального давления на Северную Корею. Её цель – дать понять северокорейцам, насколько велика озабоченность США их ракетной и ядерной программами,- отметил О'Брайен. Олимпийские игры, которые должны были пройти в Токио минувшим летом, перенесены на следующий год из-за пандемии COVID-19.