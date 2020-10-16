Документальное оформление окончания Корейской войны – тема переговоров с КНДР

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Документальное оформление окончания Корейской войны – одна из тем переговоров с Пхеньяном. Об этом сообщил представитель госдепартамента США в ответ на просьбу радиостанции «Свободная Азия» прокомментировать недавнее заявление начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хуна. В ходе состоявшегося на прошлой неделе визита в Вашингтон он сказал, что официальное объявление об окончании Корейской войны и денуклеаризация Корейского полуострова неразделимы. Представитель госдепартамента отметил, что американская сторона поддерживает это заявление и готова проявить гибкость ради достижения сбалансированного соглашения с учётом договорённостей, достигнутых на северокорейско-американском саммите в Сингапуре. США стремятся к вовлечению Северной Кореи в конструктивные переговоры ради светлого будущего для её народа.