В южнокорейских школах увеличен объём очных занятий

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19 октября вступило в силу распоряжение министерства образования РК об увеличении объёма очных занятий в школах всех ступеней. В рамках ослабления режима социального дистанцирования заполняемость учебных аудиторий всех школ теперь составляет две трети списочного состава учащихся. Данное требование должно неукоснительно соблюдаться в столичном регионе, в то время как школы, расположенные в регионах с благоприятной эпидемической обстановкой могут ещё больше снизить ограничения на очные занятия. В первых классах начальных школ, в том числе, в столичном регионе, рекомендовано проводить очные занятия ежедневно, чтобы помочь им привыкнуть к школьной жизни, поскольку с начала учебного года в марте первоклассники обучались главным образом дистанционно. Для уменьшения заполняемости аудиторий и одновременного увеличения объёма очных занятий, ряд школ переходят на обучение в две смены.