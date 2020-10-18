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В Корее

В южнокорейских школах увеличен объём очных занятий

Write: 2020-10-19 11:50:56Update: 2020-10-19 11:51:34

В южнокорейских школах увеличен объём очных занятий

Photo : YONHAP News

19 октября вступило в силу распоряжение министерства образования РК об увеличении объёма очных занятий в школах всех ступеней. В рамках ослабления режима социального дистанцирования заполняемость учебных аудиторий всех школ теперь составляет две трети списочного состава учащихся. Данное требование должно неукоснительно соблюдаться в столичном регионе, в то время как школы, расположенные в регионах с благоприятной эпидемической обстановкой могут ещё больше снизить ограничения на очные занятия. В первых классах начальных школ, в том числе, в столичном регионе, рекомендовано проводить очные занятия ежедневно, чтобы помочь им привыкнуть к школьной жизни, поскольку с начала учебного года в марте первоклассники обучались главным образом дистанционно. Для уменьшения заполняемости аудиторий и одновременного увеличения объёма очных занятий, ряд школ переходят на обучение в две смены. 
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