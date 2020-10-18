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Политика

Realmeter: Разница рейтингов правящей партии и оппозиции сокращается

Write: 2020-10-19 11:58:08Update: 2020-10-19 14:12:30

Realmeter: Разница рейтингов правящей партии и оппозиции сокращается

Photo : KBS News

Поддержка оппозиционной партии Народная сила будущего продолжает расти, а правящей Демократической партии Тобуро - снижается. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 12 по 16 октября агентством Realmeter по заказу YTN среди 2.523 взрослых жителей разных регионов страны. 32,2% опрошенных выразили поддержку правящей партии, что на 3,4% меньше, чем неделю назад. Уровень поддержки крупнейшей оппозиционной партии Народная сила увеличился за тот же период на 0,7%, составив 29,6%. Уровень поддержки политики нынешнего президента страны Мун Чжэ Ина составил 45,8%, что на 1% выше, чем неделю назад. 50% опрошенных отрицательно оценивают политику главы государства, а 4,2% не определились со своим мнением. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2% при уровне достоверности 95%.
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