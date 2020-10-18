Экспорт южнокорейских автомобилей в сентябре увеличился

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, южнокорейские производители отгрузили в сентябре за границу 193.081 автомобиль, что на 14,8% процента больше, чем в том же месяце прошлого года. В стоимостном выражении экспорт автомобилей увеличился за тот же период на 23,2%, составив 3 млрд 800 млн долларов. Между тем, за период с января по сентябрь было экспортировано 1.330.859 автомобилей, что на 25,1% меньше, чем за первые девять месяцев прошлого года. Снижение продаж произошло из-за того, что пандемия COVID-19 нарушила глобальные цепочки поставок, а потребители воздерживались от дорогостоящих покупок в условиях экономической неопределённости. В апреле экспорт автомобилей сократился на 44,6%, а в мае - на 57,5% по сравнению с прошлым годом.