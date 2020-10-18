Посещения погранпункта Пханмунчжом возобновятся в начале ноября

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Программа туристических поездок в пограничный пункт Пханмунчжом в демилитаризованной зоне возобновится в начале ноября после более чем годового перерыва, вызванного африканской чумой свиней. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения РК, в последнее время не поступало сообщений о болезни животных в Пхачжу, приграничном городе провинции Кёнгидо, к которому относится Пханмунчжом. Посещение объектов внутри демилитаризованной зоны планируется начать 4 ноября небольшими группами, чтобы обеспечить безопасность туристов в связи с ситуацией с африканской чумой свиней и пандемией COVID-19. Хотя южнокорейская сторона не уведомляла Север о возобновлении туристических поездок, проблем с безопасностью не возникнет. Срок подачи заявок сокращён с двух месяцев до двух недель до поездки. Кроме того, в целях стимулирования семейных поездок минимальный возраст туристов снижен с десяти до восьми лет.