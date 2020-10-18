Кореянка, удочерённая в США, нашла свою биологическую семью через 44 года

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47-летняя гражданка США корейского происхождения, удочерённая американской семьёй 44 года назад, воссоединилась со своей биологической семьёй после проведения теста ДНК. Как сообщили в воскресенье в южнокорейском МИД, 47-летняя Юн Сан Э пообщалась на прошлой неделе по видеосвязи со своей 78-летней биологической матерью Ли Ын Сун, сестрой-близнецом Юн Сан Хи и братом Юн Сан Мёном. В июне 1976 года трёхлетняя девочка потерялась на рынке Намдэмун в Сеуле, куда её привела бабушка. Спустя три месяца её удочерили в США. Семья безуспешно искала дочь на протяжении нескольких лет. В ходе поездки в РК 2016 году Юн Сан Э зарегистрировала образец ДНК и подала заявку на розыск семьи. Через год её биологическая мать также зарегистрировала образец, желая найти дочь. После того, как судебно-медицинская экспертиза установила наличие биологического родства, Юн Сан Э прошла ещё один тест, чтобы подтвердить результаты. Образец ДНК был отправлен через генеральное консульство РК в Бостоне. Приёмный ребёнок корейского происхождения впервые нашёл биологическую семью по тесту ДНК в рамках специальной программы, действующей с января этого года.