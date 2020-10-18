В ближайшие четыре года госдолг РК возрастёт на 78%

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Ожидается, что в ближайшие четыре года государственный долг РК будет расти, что может оказать негативное влияние на кредитоспособность страны. Как отмечается в отчёте Корейского института государственных финансов, в период с 2020 по 2024 год государственный долг вырастет почти на 78%. Согласно плану правительства, долг, который должен быть погашен за счёт налоговых поступлений, прогнозируется в 2024 году на уровне 899,5 трлн вон (785 млрд долларов), что на 77,5% больше, чем в текущем году. Столь существенный рост будет результатом растущих бюджетных расходов на расширение программ социальной защиты в условиях затяжной пандемии COVID-19. Исследователи пришли к выводу, что увеличение государственного долга страны на 30% может вызвать падение её суверенного кредитного рейтинга на одну ступень.