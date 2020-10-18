Глава правящей партии встретился с японским политиком, близким к премьер-министру

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Председатель правящей Демократической партии Тобуро Ли Нак Ён встретился в воскресенье с высокопоставленным японским политиком Такео Кавамура и обсудил с ним пути улучшения отношений между двумя странами. Бывший генеральный секретарь кабинета министров Японии, который в настоящее время возглавляет японо-корейскую парламентскую группу, имеет тесные личные связи с премьер-министром Ёсихидэ Суга. После встречи с Кавамурой, которая продолжалась 40 минут и проходила за закрытыми дверями, Ли Нак Ён сообщил журналистам, что в ходе переговоров достигнуто понимание необходимости активных консультаций для урегулирования нерешённых вопросов. Ли Нак Ён также выразил сожаление по поводу того, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга отправил ритуальное подношение храму Ясукуни. В ответ Кавамура пояснил, что новый премьер следует традиции своего предшественника. Бывший премьер-министр Синдзо Абэ отправлял подношения храму.