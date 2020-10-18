27 парламентариев нарушили избирательное законодательство

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В общей сложности 27 действующих депутатов Национального собрания РК предстанут перед судом по обвинению в нарушении избирательного законодательства. Как сообщили в понедельник в генеральной прокуратуре, это на 2 депутата меньше, чем после предыдущих парламентских выборов 2016 года. Среди 27 обвиняемых 9 депутатов от правящей Демократической партии Тобуро, 11 - от ведущей оппозиционной партии Народная сила, 5 - независимых депутатов, по одному – от оппозиционных Открытой демократической партии и Партии справедливости. Если обвинения в отношении представителей ведущей оппозиционной партии, подтвердятся, число имеющихся у неё мест может оказать менее ста, необходимых для сохранения права вето. По данным прокуратуры, к уголовной ответственности за нарушения избирательного законодательства привлечены в общей сложности 2.874 человека, включая депутатов. Это на 9,5% меньше, чем в 2016 году. 36 человек арестованы.