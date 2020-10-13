Президент РК: Наступило «золотое время» для восстановления экономики

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Ослабление мер социального дистанцирования, вступившее в силу на прошлой неделе, послужит «хорошим шансом для повышения потребления и экономической активности». Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в понедельник на еженедельном совещании со своими старшими секретарями. Он подчеркнул необходимость общегосударственных усилий по оживлению экономики, отметив, что её полное восстановление станет возможно в случае восстановления внутреннего потребления. «В этом смысле сейчас золотое время для восстановления экономики», - подчеркнул глава государства. Он призвал стимулировать частные инвестиции, уделив «особое внимание» политике, направленной на содействие развитию искусства, культуры и туризма. Президент выразил сожаление в связи с тем, что усилия по восстановлению потеряли активность из-за роста новых случаев COVID-19, начавшегося в августе.