Экспорт продукции малых и средних компаний растёт

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В третьем квартале этого года экспорт малых и средних компаний РК вырос на 4% в годовом исчислении, составив 25,6 млрд долларов. Об этом 20 октября сообщили в министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса. Отмечается, что из 20 наименований наиболее востребованных экспортных товаров по 13-ти зафиксирован рост поставок. Кроме того, вновь начал расти экспорт в Китай, США, Вьетнам, Японию и Гонконг, на которые приходится 58% всех зарубежных поставок. Напомним, что во втором квартале экспорт малых и средних компаний сократился на 13,6%. Среди товаров, идущих на экспорт, наибольшая доля пришлась на пластиковую продукцию – 5,3%. Далее следуют косметика, автозапчасти, оборудование для производства полупроводников и другие. Особо отмечается рост тест-систем для диагностирования различных инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Увеличивается экспорт цифрового оборудования, готовых продуктов питания, предметов для хобби и развлечений. Восстановление потребительской активности в мире обусловило и рост поставок косметики и бытовой электротехники.