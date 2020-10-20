Президент РК призывает к мерам против неравенства на рынке труда

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Президент Мун Чжэ Ин призвал свою администрацию активизировать усилия по борьбе с расширением неравенства на рынке труда, вызванным затянувшейся пандемией COVID-19. Выступая во вторник на очередном заседании Кабинета министров, глава государства отметил, что по мере продолжения пандемии у работающих остаётся всё меньше средств к существованию. Поэтому людям приходится работать больше. В качестве примера растущего неравенства на рынке труда он напомнил о растущем числе сообщений о смерти доставщиков посылок, перегруженных работой. Мун Чжэ Ин призвал правительство принять специальные меры, чтобы предотвратить повторение подобных трагических инцидентов. Он подчеркнул, что поддержка уязвимых представителей рабочего класса должна быть системной, а от разовых субсидий следует отказаться. Глава государства призвал усилить поддержку временных работников, особенно в сфере услуг, где личные контакты практически неизбежны.