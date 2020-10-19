Президент США обещал исключить Судан из списка стран-спонсоров терроризма

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После того, как новое правительство Судана выплатит компенсации американцам-жертвам экстремизма и их семьям в размере 335 млн долларов, Судан будет исключён из списка стран-спонсоров терроризма. Об этом написал в понедельник на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп. Он добавил, что это большой шаг для Судана, который позволит добиться справедливости для американского народа. Вашингтон обвинял прежние власти Судана в оказании поддержки членам террористической группировки Аль-Каида, участвовавшим в организации взрывов у посольств США в Кении и Танзании в 1998 году. Жертвами стали более 200 человек, среди которых 12 граждан США. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук на своей странице в Twitter поблагодарил президента США за принятое им решение. Внесение той или иной страны в список стран-спонсоров терроризма означает, что другие государства могут попасть под американские санкции в случае заключения с ней торговых сделок. Помимо Судана, в список входят Иран, КНДР и Сирия.