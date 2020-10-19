Южнокорейские законодатели побывают в ноябре в Японии

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В середине ноября группа южнокорейских законодателей посетит Японию в поисках способа улучшения отношений между двумя странами. Как сообщает NHK, об этом заявил в понедельник председатель межпарламентского союза Японии и РК Такэо Кавамура, беседуя с журналистами по возвращении из Сеула. Он сказал, в частности, что депутат Национального собрания РК от правящей Демократической партии Тобуро Ким Чжин Пхё, который возглавляет межпарламентский союз РК и Японии, посетит Токио в период с 12 по 14 ноября во главе южнокорейской парламентской делегации. В ходе визита в Сеул Такэо Кавамура, который ранее занимал должность генерального секретаря Кабинета министров Японии, встречался с председателем правящей Демократической партии Тобуро Ли Нак Ёном. В ходе встречи достигнуто понимание необходимости активных консультаций для урегулирования нерешённых вопросов.