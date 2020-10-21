США усиливают давление на РК по сотрудничеству с Huawei

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Госдеп США усилил давление в отношении южнокорейских предприятий, использующих телекоммуникационное оборудование компании Huawei, заявив о возможных правовых рисках. Об этом сообщила радиостанция «Голос Америки» (VOA). По словам представителя ведомства, частные предприятия должны самостоятельно принимать решение. При этом он отметил, что США призывают серьёзно отнестись к вопросу привлечения не заслуживающих доверия поставщиков к созданию сети связи пятого поколения. Ранее, 14 октября, в ходе стратегического экономического диалога РК и США Вашингтон обратился к Сеулу с просьбой исключить Huawei из проектов развёртывания сети связи 5G в стране. Сеул отклонил просьбу, подчеркнув, что частные предприятия должны принимать такие решения самостоятельно. В свою очередь, в госдепе заявили, что в интересах всех компаний - принимать во внимание уровень доверия и возможные правовые риски при сотрудничестве с Huawei. Также в госдепе подчеркнули, что Huawei является инструментом коммунистической партии Китая для слежки, предприятием, нарушающим права на интеллектуальную собственность и права человека, а также несущим угрозу информационной безопасности.