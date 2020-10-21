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Политика

Корейской полиции исполнилось 75 лет

Write: 2020-10-21 15:11:49Update: 2020-10-21 15:24:24

Корейской полиции исполнилось 75 лет

Photo : YONHAP News

Подготовлена основа для обеспечения независимой и ответственной следственной деятельности полиции через перераспределение следственных полномочий. Об этом  заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 21 октября на церемонии, посвящённой  75-й годовщине корейской  полиции. Лидер страны подчеркнул, что изменения призваны в значительной мере повысить доверие населения к правоохранительным органам. К настоящему моменту полиция выдвинула 330 задач по реформированию, активно работая по обеспечению прав человека, - добавил президент. Он сообщил, что в скором времени начнёт работу Национальный следственный комитет, который будет играть ведущую роль в проведении государственных следственных действий. Разделение следственных и административных функций полиции обеспечит укрепление политического нейтралитета, а также усилит ответственность следственных органов и демократический контроль над полицией. В то же время, отметил президент, реформа повысит ответственность полиции в обеспечении безопасности страны.
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